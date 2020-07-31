Еще один бывший игрок сборной Германии Бенедикт Хёведес решил закончить карьеру. Сделать он это решил после выступлений в России.

Бенедикту Хёведесу только 32 года. Но о своем решении закончить карьеру он рассказал в комментарии изданию Spiegel.

Это стоит увидеть Бывший защитник "Динамо" Кадар получил красную карту за 3 минуты в дебютном матче: видео

По его словам, он перестал получать удовольствие от футбола. И хочет больше времени проводить со своим сыном, которому еще нет и двух лет. Перед этим он выступал за московский "Локомотив", но его семья была в Москве. Поэтому ему было довольно трудно.

Кроме того, Хёведес опубликовал видео в Instagram о том, что он заканчивает карьеру футболиста. Он выступал за "Шальке", "Ювентус" и "Локомотив", а также сборную Германии.

В Хёведеса еще был год контракта с "Локомотивом", но стороны решили расторгнуть его досрочно.

Стоит отметить, что Хёведес стал вторым игроком сборной Германии, которая в 2014 году стала чемпионом мира, и который решил объявили об окончании карьеры. Первым это сделал Андре Шюррле, которому всего 29 лет.

При этом что Хёведес, что Шюррле решили закончить с футболом после выступлений в России. Последним клубом Хёведеса был московский "Локомотив", а его партнер по сборной выступал за "Спартак".