Другий поспіль чемпіон світу з футболу вирішив закінчити кар'єру після виступів у Росії
Ще один колишній гравець збірної Німеччини Бенедикт Хьоведес вирішив закінчити кар'єру. Зробити він це вирішив після виступів у Росії.
Бенедикту Хьоведесу лише 32 роки. Але про своє рішення закінчити кар'єру він розповів в коментарі виданню Spiegel.
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За його словами, він перестав отримувати задоволення від футболу. І хоче більше часу проводити зі своїм сином, якому ще немає і двох років. Перед цим він виступав за московський "Локомотив", але його сім'я не була в Москві. Тому йому було доволі важко.
Окрім того, Хьоведес опублікував відео у Instagram про те, що він закінчує кар'єру футболіста. Він виступав за "Шальке", "Ювентус" та "Локомотив", а також збірну Німеччини.
У Хьоведеса ще був рік контракту з "Локомотивом", але сторони вирішили розірвати його достроково.
Варто відзначити, що Хьоведес став другим гравцем збірної Німеччини, яка у 2014 році стала чемпіоном світу, і який вирішив оголосили про закінчення кар'єри. Першим це зробив Андре Шюррле, якому лише 29 років.
При цьому що Хьоведес, що Шюррле вирішили закінчити з футболом після виступів у Росії. Останнім клубом Хьоведеса був московський "Локомотив", а його партнер по збірній виступав за "Спартак".
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