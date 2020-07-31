Ще один колишній гравець збірної Німеччини Бенедикт Хьоведес вирішив закінчити кар'єру. Зробити він це вирішив після виступів у Росії.

Бенедикту Хьоведесу лише 32 роки. Але про своє рішення закінчити кар'єру він розповів в коментарі виданню Spiegel.

Це варто побачити: Колишній захисник "Динамо" Кадар отримав червону карту за 3 хвилини в дебютному матчі: відео

За його словами, він перестав отримувати задоволення від футболу. І хоче більше часу проводити зі своїм сином, якому ще немає і двох років. Перед цим він виступав за московський "Локомотив", але його сім'я не була в Москві. Тому йому було доволі важко.

Окрім того, Хьоведес опублікував відео у Instagram про те, що він закінчує кар'єру футболіста. Він виступав за "Шальке", "Ювентус" та "Локомотив", а також збірну Німеччини.

У Хьоведеса ще був рік контракту з "Локомотивом", але сторони вирішили розірвати його достроково.

Варто відзначити, що Хьоведес став другим гравцем збірної Німеччини, яка у 2014 році стала чемпіоном світу, і який вирішив оголосили про закінчення кар'єри. Першим це зробив Андре Шюррле, якому лише 29 років.

При цьому що Хьоведес, що Шюррле вирішили закінчити з футболом після виступів у Росії. Останнім клубом Хьоведеса був московський "Локомотив", а його партнер по збірній виступав за "Спартак".