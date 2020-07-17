Андре Шюррле, который вписал свое имя золотыми буквами в историю немецкого футбола, официально завершил карьеру. Футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь в 29 лет.

Бывший футболист "Боруссии" Дортмунд и "Челси" сообщил о завершении карьеры в своем инстаграме.

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"Хочу, чтобы все знали, что я ухожу из профессионального футбола. От своего имени и имени своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был частью этих выдающихся лет.

Поддержка и любовь, которую вы оказывали мне, были невероятны. Это было больше, чем я мог когда-либо желать. Сейчас я готов и открыт ко всем прекрасным возможностям, которые передо мной открываются", - написал Шюррле.

Основные достижения Шюррле

В составе сборной Германии Шюррле стал чемпионом мира-2014.

В финальном матче против Аргентины Шюррле вышел на поле на 31 минуте из-за травмы Кристофа Крамера. В дополнительное время Андре отдал результативную передачу на Марио Гётце.

Гол последнего принес минимальную победу Германии.

Видеообзор финала Германия – Аргентина

На чемпионатах Европы Шюррле дважды занимал третье место.

С "Челси" он стал чемпионом Англии в сезоне 2014/15, дважды выигрывал Кубок Германии с "Боруссией" Дортмунд и "Вольфсбургом").

Также он выступал за "Майнц", "Фулхэм", "Байер" и "Спартак".