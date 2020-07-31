Защитник Тамаш Кадар не слишком удачно дебютировал за свой новый клуб – китайский "Шаньдун Лунэн". Он провел на поле всего три минуты, получив прямую красную карточку.

Тамаш Кадар вышел на поле на 67-й минуте, а уже на 70-й минуте грубо сыграл против соперника и получил прямую красную карточку, пишет 24 канал.

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Кадар не успел за соперником, который выбил у него мяч. И наступил шипами ему на ногу.

Видео жестокого фола и удаления Тамаша Кадара

Для Кадара это был дебютный матч за "Шаньдун Лунэн". В китайский клуб венгерский защитник перебрался зимой 2020 года из киевского "Динамо". Трансфер игрока оценили в 5 миллионов евро. До этого он с зимы 2017 года выступал за "Динамо".