Друге звернення: Олімпік знову вимагає від УАФ розібратися з суддівством і показати записи
Донецький Олімпік повторно звернувся до КДК УАФ з вимогою розглянути суддівство в матчі 17-го туру УПЛ з Шахтарем (0:1). У листі клуб наголосив на скандальному епізоді з незарахованим голом "олімпійців" після кутового.
Джерело:ФК Олімпік
Після першого звернення клуб не отримав відповіді і вирішив направити в УАФ чергового листа.
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Олімпік знову вимагає від УАФ показати записи переговорів судді і арбітра VAR.
Фото листа:
Що відомо про скандальний інцидент у матчі Олімпік – Шахтар
- Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) покарав Олімпік після матчу з Шахтарем. КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту.
- КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.
- Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.
- КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.
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