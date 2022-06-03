Караваев: Все это благодаря ВСУ

Фланговый защитник Динамо сделал голевую передачу на Яремчука, удвоившего преимущество "сине-желтых" в выездном матче против Шотландии. Александр рассказал о дороге в Кардифф на финальную игру против Уэльса.

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Футболист заверил, что у команды есть все необходимое для быстрого восстановления и подготовки к финалу плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Сборная прилетела в столицу Уэльса 2 июня.

2 июня сборная поздравила Караваева с солидным юбилеем, защитнику исполнилось 30 лет. Однако в своем комментарии Александр заметил, что чувствует себя хорошо, он полон сил и энергии, чтобы помочь команде выйти на Мундиаль.

Интересно! Поединок против Шотландии завершился победой украинской сборной со счетом 1:3. Голы за "сине-желтых" забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. В составе соперника автором единственного мяча стал Каллум Макгрегор. Караваев отдал должное нашим военным, которые ежедневно отдают свои жизни и мужественно защищают страну от оккупантов. Именно благодаря их храбрости сборная может выходить на футбольное поле и одерживать победу на своем спортивном фронте.

Сейчас для этого у нас есть все возможности, и все это благодаря нашим Вооруженным силам, которые отстаивают украинское государство, его независимость и честь. Они бьются там на фронте, а мы на своем месте должны продемонстрировать, что мы единственная независимая нация,

– рассказал Александр.

"Все мысли о сегодняшних трудных временах"

Динамовец хотел сделать подарок на день рождения в виде победы и результативных действий в игре против Шотландии. У него удалось воплотить мысли в реальность. Караваев добавил, что работа ВСУ ежедневно придает дополнительную силу и мотивацию выходить на поле и побеждать.

Все мнения о сегодняшних трудных временах. Впрочем, уверен, что наша победа не за горами как на футбольном поле, так и на фронте. Наши Вооруженные силы демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам больше сил и мотивации.

– ответил футболист Динамо.

Поединок против Шотландии стал для Караваева 41-м в футболке главной команды страны. За сыгранные матчи забил один гол и сделал 12 результативных передач.

Напомним, что во время одной из пресс-конференций Караваев не сдержал слез, когда начал говорить об украинских военных. Он благодарил нашу армию за ежедневную борьбу против врага.

К слову. Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Уэльс – Украина состоится 5 июня в Кардиффе. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00 по киевскому времени.