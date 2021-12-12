Встретился с крепким кулаком украинца: Комми уехал в больницу после боя с Ломаченко

Василий Ломаченко не позволил Ричарду Комми нанести ему первое поражение в 2021 году. Сопернику из Ганы изрядно досталось от украинца.

Последствия после боя с Ломаченко

Поединок для Ричарда Комми прошел не без последствий. Ганский боксер уехал в больницу сразу после встречи с Ломаченко.

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По информации из его команды, Ричард отправился в госпиталь для того, чтобы пройти медицинское обследование в качестве меры предосторожности. Отметим, что самым сложным для ганца был седьмой раунд, когда украинец отправил соперника в нокдаун. После этого удара Василия было заметно, что этот раунд едва не стал последним Комми.

Однако Ричард смог продолжить сражение и выстоять все 12 раундов. Но такая стойкость не была вознаграждена – победу одержал Ломаченко. Для украинца эта победа стала второй подряд в 2021 году.

Ломаченко уничтожил Комми