Встретился с крепким кулаком украинца: Комми уехал в больницу после боя с Ломаченко
Источник:твиттер Dan Rafael
Василий Ломаченко не позволил Ричарду Комми нанести ему первое поражение в 2021 году. Сопернику из Ганы изрядно досталось от украинца.
Последствия после боя с Ломаченко
Поединок для Ричарда Комми прошел не без последствий. Ганский боксер уехал в больницу сразу после встречи с Ломаченко.
К теме Ломаченко уверенно победил Комми, отправив ганца в один нокдаун
По информации из его команды, Ричард отправился в госпиталь для того, чтобы пройти медицинское обследование в качестве меры предосторожности. Отметим, что самым сложным для ганца был седьмой раунд, когда украинец отправил соперника в нокдаун. После этого удара Василия было заметно, что этот раунд едва не стал последним Комми.
Однако Ричард смог продолжить сражение и выстоять все 12 раундов. Но такая стойкость не была вознаграждена – победу одержал Ломаченко. Для украинца эта победа стала второй подряд в 2021 году.
Ломаченко уничтожил Комми
- Мог Ломаченко нокаутировать боксера из Ганы. Но не стал этого делать. После поединка украинец прокомментировал этот эпизод. Василий заявил, что ему стало жаль своего соперника, поэтому он апеллировал к команде Комми, чтобы те остановили бой. Но они не стали этого делать. Украинцу стало жаль Ричарда.
- Украинский боксер доминировал на ринге, что вылилось для него в преимущество в судейских записках.
- Победу Ломаченко прокомментировал абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос. Австралиец включил украинца в список своих потенциальных соперников.
- Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель намекнул на это противостояние Ломаченко и Камбососа.