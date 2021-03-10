Донецкий Шахтер 10 марта вылетел в Рим, где сыграет с Ромой первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится уже 11 марта.

Главный наставник Шахтера Луиш Каштру взял с собой в столицу Италии 23 футболистов. По прилету в Рим делегацию "горняков" ждет пресс-конференция и вечерняя тренировка.

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Матч против Ромы станет настоящим испытанием для дончан. Футболисты встретятся с бывшим тренером донецкого клуба Пауло Фонсекой, который сейчас тренирует итальянский гранд. Хотя Рома идет на 4 месте в Серии А, но игра команды под руководством португальца не устраивает руководство клуба. Сообщалось, что Фонсека уже ведет переговоры с Бенфикой и предпочитает вернуться в родную Португалию.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 18 марта в Киеве.

Заявка Шахтера на игру

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко

Пятов, Трубин, Шевченко Защитники: Матвиенко, Корниенко, Додо, Кривцов, Исмаили, Витао, Бондарь

Матвиенко, Корниенко, Додо, Кривцов, Исмаили, Витао, Бондарь Полузащитники: Тайсон, Маркос, Марлос, Дентиньо, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков, Болбат, Коноплянка

Тайсон, Маркос, Марлос, Дентиньо, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Судаков, Болбат, Коноплянка Нападающие: Мораес, Вьюнник