Голкипер Шахтера Трубин – в топ-10 самых опытных игроков 2001 года рождения
Игра 19-летнего голкипера Шахтера Анатолия Трубина вновь привлекла к себе внимание футбольных экспертов. На этот раз футболист попал в рейтинг игроков 2001 года рождения, которые провели наибольшее количество матчей за свои клубы с января 2020 года.
Источник:CIES
Интересный рейтинг
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал обновленный рейтинг. В первой десятке лучших футболистов оказался и украинский голкипер Шахтера Анатолий Трубин.
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Расположился 19-летний игрок на 8 месте. Ему удалось опередить полузащитников Ливерпуля Кертиса Джонса и Мишеля Олисе из Рединга.
Возглавил рейтинг левый полузащитник английского Арсенала Букайо Сака, сразу за его спиной находится правый полузащитник МЮ Мейсон Гринвуд. Тройку лидеров замкнул Бенуа Бадиашиле Мукинаи из французского Монако.
В этот список также вошли по одному игроку АЗ Алкмара (Нидерланды), Бешикташ (Турция), Брюгге (Бельгия) и Дерби Каунти (Англия).
- В этом сезоне Трубин защищал владения "горняков" в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и еще 10 поединков отстоял на ноль.
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