Счет в матче открыл Крис Смоллинг на 6-й минуте матча, Рожер Ибаньес на 56-й забил второй гол римлян.
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На 53-й минуте поединка Коваленко покинул поле, уступив свое место Агудело. Через три минуты Веретту подал угловой, а Рожер удвоил счет. Специя пошла в атаку и сумела даже забить, однако гол не засчитали из-за офсайда.
Оценки за матч
За время, проведенное на поле, 25-летний украинец совершил 53 касания мяча, отдал 35 точных передач (81%), выиграл 4 из 5 единоборств, совершил 1 перехват и 1 отбор.
За свои действия Коваленко получил третью отметку в составе Специи – 6.9 от SofaScore.
В этом сезоне Виктор сыграл 11 матчей за "орлят", в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
Оценки матча Рома – Специя / Скриншот
- Рома с 28 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, Специя с 12 очками – на 17-й строчке.