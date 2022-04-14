Вслед за кораблем: натурализованная биатлонистка из России Сидорова исключена из сборной Украины

Дарья Сидорова пополнила ряды натурализованных биатлонисток, отстраненных от состава сборной Украины. Эксроссиянка даже не успела дебютировать за сине-желтую команду на международном уровне.

Более месяца молчание о войне принесло результат

В одном из биатлонных пабликов в комментариях стало известно, что Дарья Сидорова тоже перестанет выступать за сборную Украины. Один из болельщиков отметил, что такую информацию известил Евгений Тарасенко, главный редактор сайта biathlon.com.ua, пишет 24 канал.

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Интересно, что бывшая россиянка только в 2021 году получила украинский паспорт, но так и не успела дебютировать на международном уровне за новую страну. Сидорова выступала на чемпионате Украины.

Дарья больше месяца умалчивала о войне в Украине, которую начала Россия. Но потом наконец-то открыла свой рот и публично высказала свою позицию. Однако даже это не спасло биатлонистку от направления "русского корабля".

Сидорова вместе с Екатериной Бех, Ольгой Абрамовой и Оксаной Москаленко были исключены из украинской команды.

Из этого перечня только Абрамова открыто осудила агрессию России, но тоже попала под отстранение от сборной. Ольга уже прокомментировала решение Украины.

В скандале с натурализованными биатлонистками замешан президент федерации биатлона Украины Владимир Бринзак. Глава заявил, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на этот пост.

Выступления Сидоровой за сборную Украины