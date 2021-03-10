Мюнхенська Баварія зазнає чергових втрат у захисній ланці команди. Жером Боатенг вирішив покинути клуб вже влітку 2021 року.

Удар по захисту Баварії

На рішення німця Жерома Боатенга вплинула звістка про відхід з клубу Давіда Алаби. Для останнього зробити такий крок став надзвичайно складним у кар'єрі.

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Якщо ж Алаба вже начебто пройшов медичне обстеження у Реалі та підписав попередній контракт із "вершковими". Наразі невідомо, де опиниться Боатенг. 32-річним захисником активно цікавляться клуби з Серії А та АПЛ.

Спеціалізований портал Transfermarkt повідомляє, що контракт Боатенга з Баварією спливає вкінці червня 2021 року.