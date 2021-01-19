Защитник Баварии Давид Алаба подписал предварительный контракт с Реалом, за который будет играть в следующем сезоне.

Австриец уже согласовал все подробности контракта и даже прошел медобследование под наблюдением врача "сливочных", сообщает Marca.

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Соглашение Алабамы с Реалом будет рассчитано на 4 года, за каждый из которых защитник получит 11 миллионов евро. Бавария делала три попытки продлить контракт с лидером, однако Дэвид и его агент Пини Захави не согласились.

С 1 января победитель Лиги чемпионов имел право договариваться с другими клубами, и Реал немедленно сделал свое предложение.

Что известно о Давиде Алаба