Дмитрий Котовский завоевал серебряную награду, получив за свой прыжок "винт – винт – два винта" 119,91 балла и пропустив вперед только швейцарца Ноэ Рета (124.43).

До этого украинец на этом этапе Кубка мира завоевал бронзовую награду. Котовский ранее на пьедестал этих престижных соревнований сходил только в командном первенстве.

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Украинцы Владимир Кушнир и Максим Кузнецов заняли 11-е и 12-е места, набрав 82.21 и 48.60 баллов соответственно.

Анастасия Новосад повторила бронзовый успех, выполнив двойное сальто с тремя винтами и получив за него 90,59 и, как и накануне, взошла на третье место пьедестала. Следовательно, для нее это третья индивидуальная медаль Кубка мира, и пятая в целом.

Победу одержала австралийка Лаура Пил. Еще одна украинка Ольга Полюк показала восьмой результат.