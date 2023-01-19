Дмитрий Грущак показал лучший среди украинских биатлонистов результат в мужском спринте на Универсиаде – 7 место. Он допустил два промаха на стрельбе стоя и в итоге проиграл чемпиону 47,4 секунды. Следовательно, и в гонке преследования он стартовал седьмым.

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А вот уже в этой гонке Грущак благодаря меткой стрельбе и быстрому ходу вырвался в лидеры. Перед заключительным огневым рубежом он шел первым, но промахнулся однажды, тогда как американец Бьорн Вестервельт отстрелялся чисто и в итоге завоевал золото.

Для сборной Украины это первая серебряная награда на Всемирной зимней Универсиаде 2023. До этого украинцы завоевали две бронзовые награды – в смешанной эстафете в биатлоне и в командных соревнованиях по лыжному двоеборью.

Еще два украинца – Владислав Чихарь и Роман Боровик – финишировали на 10-м и 12-м местах соответственно. Оба сумели улучшить свои позиции по сравнению со стартом. Чихарь поднялся на одну ступеньку вверх, а Боровик сумел подняться на две позиции.

Все трое – студенты Сумского государственного университета.