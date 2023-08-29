Цинизма нет предела: на вторую годовщину войны федерация бадминтона допустит россиян к соревнованиям

Продолжается ползучая легализация атлетов из стран-агрессоров в международных соревнованиях. К ослаблению санкций против спортсменов из России и Белоруссии присоединилась Всемирная федерация бадминтона.

Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) согласовал изменения нормативной базы, которые позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Разрешение начнет действовать практически во вторую годовщину начала войны против Украины – 26 февраля 2024 года.

Читайте также Нейтральность следует задокументировать: Харлан назвала условие для допуска россиян к Олимпиаде

Несмотря на непоколебимую поддержку Украины, допустили россиян

Не сложно догадаться, что толчком к принятию такого решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета, которые зажгли "зеленый свет" представителям стран-террористов. Фактически это подтвердил в своем заявлении президент BWF Поуль-Эрик Хьйер.

"Совет BWF также присоединяется к принципам Международного олимпийского комитета (МОК) и мирового спортивного движения по открытому участию спортсменов в международных соревнованиях.

Мы считаем, что решение об отмене отстранения российских и белорусских спортсменов, отвечающих критериям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является положительным шагом вперед в рамках наших усилий по продвижению мира и солидарности", – заявил Поуль-Эрик Хьйер.

Конечно, не обошлось без формального осуждения агрессии России.

BWF продолжает выражать непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу, и мы решительно осуждаем вторжение в Украину, которое противоречит основным ценностям BWF и нашей цели достижения мира,

– сказал президент BWF.

BWF планирует осуществлять контроль за соблюдением условий нейтральности. Такие функции будут возложены на специальную комиссию.

В сентябре россияне и белорусы смогут подавать заявки на соответствие требованиям нейтральности. После этого представителей стран-агрессоров проверят на допинг. Если спортсмены будут соответствовать всем критериям, они смогут соревноваться в международных турнирах начиная с февраля 2024 года.