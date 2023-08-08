Олимпийская чемпионка поделилась своими мыслями по отстранению россиян от Олимпиады-2024. После скандала на чемпионате мира, стало еще понятнее, что формально "нейтральные" россияне совсем не являются такими на самом деле.

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Надо быть действительно "нейтральными" и доказать это

По мнению спортсменки, должны быть четкие критерии, которые действительно доказывают, что человек нейтрален и осуждает действия своей террористической власти. Только после этого можно обсуждать правильность их участия в соревнованиях.

"В идеале, их должны не допустить вообще. Но если они хотят допустить их под нейтральным флагом, эта нейтральность должна быть глубже. Вы должны это проверять. Они (россияне – 24 Канал ) должны это публично сказать или подписать декларации, потому что до этого они были против подписания деклараций, поскольку для них это будет плохо в их стране. Но вы видите, что они не нейтральны, что определенная информация всплывает.

То, что они не могут выражать мнение – это их проблемы и недемократической страны. Есть спортсмены, которые уехали, которые высказываются публично, говорят, что они против войны. Я считаю, что они могут участвовать, поскольку они это сказали, они помогают Украине тоже", – сказала Харлан.

Напомним. МОК объявил список стран, получивших приглашение на Олимпиаду-2024 в Париж Среди них нет России и Беларуси. Однако это не означает, что спортсменов из этих стран не будет на соревнованиях. Их могут допустить, но в нейтральном статусе. Окончательное решение по поводу участия россиян и белорусов в соревнованиях пока не принято.