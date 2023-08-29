Рада Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF) погодила зміни нормативної бази, які дозволять російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором. Дозвіл почне діяти практично на другу річницю початку війни проти України – 26 лютого 2024 року.

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Попри непохитну підтримку України, допустили росіян

Не складно здогадатися, що поштовхом для прийняття такого рішення стали рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, які запалили "зелене світло" представникам країн-терористів. Фактично це підтвердив у своїй заяві президент BWF Поуль-Ерік Хьойєр.

"Рада BWF також приєднується до принципів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і світового спортивного руху щодо відкритої участі спортсменів у міжнародних змаганнях.

Ми вважаємо, що рішення про скасування відсторонення російських і білоруських спортсменів, які відповідають критеріям для участі в якості індивідуальних нейтральних спортсменів, є позитивним кроком вперед в рамках наших зусиль з просування миру і солідарності", – заявив Поуль-Ерік Хьойєр.

Звичайно, що не обійшлося без формального засудження агресії Росії.

BWF продовжує висловлювати непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті, і ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, яке суперечить основним цінностям BWF і нашій меті досягнення миру,

– сказав президент BWF.

Зазначимо, що BWF планує здійснювати контроль за дотриманням умов нейтральності. Такі функції будуть покладені на спеціальну комісію.

У вересні росіяни та білоруси зможуть подавати заявки на відповідність вимогам нейтральності. Після цього представників країн-агресорів перевірять на допінг. Якщо спортсмени відповідатимуть усім критеріям, то вони зможуть змагатися в міжнародних турнірах починаючи з лютого 2024 року.

Нагадаємо, що раніше міністр молоді та спорту України та очільник НОК Вадим Гутцайт повідомив, що Україна візьме участь в Олімпіаді-2024 навіть за умов допуску "нейтралів" з Росії та Білорусі.