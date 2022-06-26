Вселил в меня надежду, – Свитолина поражена мужеством Зеленского в войне против России

Элина Свитолина стала послом платформы UNITED24. Украинская теннисистка назвала украинца, мотивировавшего ее не опустить руки во время войны против России.

Свитолина: Он превзошел все ожидания

Бывшая первая ракетка Украины рассказала, кто стал для нее примером несокрушимости и мужества. Элина Свитолина в интервью призналась, что Владимир Зеленский вселил в нее надежду на победу страны в войне против России. Президент Украины превзошел все ожидания.

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Это была честь, я нервничала так, как никогда раньше. Даже когда я дошла до полуфинала Уимблдона, я не так нервничала. Президент Зеленский внушил мне надежду: мы сможем победить в этой войне и будем двигаться вперед. Он пример для всего украинского народа. Он превзошел все ожидания,

– заявила Свитолина.

Теннисистка рассказала о своих друзьях, вернувшихся из-за границы, чтобы защищать Украину от врага. Посол отметила, что платформа UNITED24 будет помогать украинскому народу, страдающему от российской агрессии.

Многие мои друзья вернулись в Украину и стали в ее защиту. Страдает много людей, поэтому UNITED24 может помочь всем украинцам, военным и детям. Это маленькая песчинка, которая, я надеюсь, впоследствии может что-то изменить,

– добавила вторая ракетка Украины.

Напомним, что первым послом UNITED24 стал бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Тренер в компании Свитолиной посетили аукцион в Лондоне, где собрали один миллион долларов для Украины.

Ранее украинская теннисистка, которая из-за беременности пропускает сезон, заверила, что сделает все возможное, чтобы как можно больше помочь украинцам.

UNITED 24 – это национальный бренд Украины, объединяющий международных партнеров и благотворителей, которые будут помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Владимир Зеленский. На сайте бренда все могут совершить свои пожертвования для поддержки Украины в войне против России.