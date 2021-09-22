Все стреляют в молоко, – промоутер рассказал о гонораре Усика за бой с Джошуа

Накануне боя Александра Усика с Энтони Джошуа в прессе активно обсуждают гонорары боксеров за предстоящий поединок. Ожидаемо больший "кусок" гонорара достанется чемпиону мира, которым сейчас является Джошуа.

Красюк: Откуда вы знаете гонорар Усика?

Александр Красюк, промоутер Усика, ответил на упреки, якобы гонорар украинского боксера занижен. В СМИ появлялась информация, что Усик получит до 5 миллионов фунтов стерлингов.

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Красюк, который ранее говорил, что бой с Джошуа принесет Усику наибольший заработок в карьере, убеждает, что ни одна цифра, которая была в СМИ, не соответствует действительности.

Откуда вы знаете гонорар Усика? Из всего, что было в прессе, никто не попал в яблочко. Все стреляют в молоко,

– заявил Красюк.

Сергей Городничев, бывший тренер Владимира Кличко, ранее на своем ютуб-канале высказался о гонораре Усика.

Он заявил, что украинец заработает около 4 миллионов долларов. По его словам, украинцу придется заплатить 50% налогов в Великобритании.

Кроме того, по версии Городничева, Усик вынужден будет заплатить часть гонорара промоутеру и своей команде. Экс-тренер Кличко предположил, что у Усика останется 1 миллион.