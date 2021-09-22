Красюк: Звідки ви знаєте гонорар Усика?
Олександр Красюк, промоутер Усика, відповів на закиди, мовляв, гонорар українського боксера занижений. У ЗМІ з'являлася інформація, що Усик отримає до 5 мільйонів фунтів стерлінгів.
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Красюк, який раніше говорив, що бій з Джошуа принесе Усику найбільший заробіток у кар'єрі, переконує, що жодна цифра, яка була у ЗМІ, не відповідає дійсності.
Звідки ви знаєте гонорар Усика? З усього, що було в пресі, ніхто не потрапив у яблучко. Всі стріляють у молоко,
– заявив Красюк.
- Сергій Городнічев, колишній тренер Володимира Кличка, раніше на своєму ютуб-каналі висловився про гонорар Усика.
- Він заявив, що українець заробить близько 4 мільйонів доларів. За його словами, українцю доведеться заплатити 50% податків у Великій Британії.
- Окрім того, за версією Городнічева, Усик змушений буде заплатити частину гонорару промоутеру та своїй команді. Екстренер Кличка припустив, що в Усика залишиться 1 мільйон.