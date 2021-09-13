Роналду известен своим скрупулезным отношением к здоровому питанию. Из-за этого даже возник скандал во время Евро-2020, когда Роналду убрал со стола бутылки с Coca-Cola, призвав всех пить воду.

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27 августа 2021 года Криштиану Роналду перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса. Но это был перерыв на матчи национальных сборных в отборе на чемпионат мира, поэтому Роналду отправился в сборную Португалии.

Сыграть за МЮ Роналду удалось 11 сентября в игре против Ньюкасла. Он вышел в стартовом составе, забив два гола.

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Но не только забитыми голами Роналду произвел впечатление на игроков Манчестер Юнайтед. Но и своим способом питания. Настолько, что футболисты даже не попробовали десерт. Историю об этом случае рассказал голкипер МЮ Ли Грант.

"Обычно в пятницу после ужина игроки могут позволить себе съесть какой-нибудь десерт – например, крамбл, кастард или брауни – что-то в таком духе. Но в эту пятницу ни один игрок не притронулся к крамблу или кастарду, никто не подошел к брауни, потому что все сидели на своих местах. Один из парней спросил у меня: "Что на тарелке у Криштиану?" Это была самая здоровая тарелка с едой, какую только можно представить. И тут меня озарило, что ни один игрок не посмел встать и взять себе чего-нибудь вредного из еды, стоявшей на столах. Перед Криштиану было несколько тарелок. На них были киноа, авокадо и пара вареных яиц. Послушайте, этот парень в потрясающей форме. Вообще у него второе лучшее тело в команде после меня, а это о чем-то и говорит", – рассказал Ли Грант.