Роналду відомий своїм скрупульозним ставленням до здорового харчування. Через це навіть виник скандал під час Євро-2020, коли Роналду прибрав зі столу пляшки з Coca-Cola, закликавши усіх пити воду.

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27 серпня 2021 року Кріштіану Роналду перейшов до Манчестер Юнайтед з Ювентуса. Але це була перерва на матчі національних збірних у відборі на чемпіонат світу, тому Роналду відправився до збірної Португалії.

Зіграти за МЮ Роналду вдалося 11 вересня у грі проти Ньюкасла. Він вийшов у стартовому складі, забивши два голи.

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Та не лише забитими голами Роналду справив враження на гравців Манчестер Юнайтед. Але й своїм способом харчування. Настільки, що футболісти навіть не спробували десерт. Історію про цей випадок розказав голкіпер МЮ Лі Грант.

"Зазвичай в п'ятницю після вечері гравці можуть дозволити собі з'їсти яку-небудь десерт – наприклад, крамбл, кастард або брауні – щось в такому дусі. Але в цю п'ятницю жоден гравець не доторкнувся до крамбла або кастарда, ніхто не підійшов до брауні, тому що всі сиділи на своїх місцях. Один з хлопців запитав у мене: "Що на тарілці у Кріштіану?" Це була найбільш здорова тарілка з їжею, яку тільки можна уявити. І тут мене осяяло, що жоден гравець не посмів встати і взяти собі чогось шкідливого з їжі, що стояла на столах. Перед Кріштіану було кілька тарілок. На них були кіноа, авокадо і пара варених яєць. Послухайте, цей хлопець в приголомшливій формі. Взагалі у нього другий краще тіло в команді після мене, а це про щось та говорить", – розповів Лі Грант.