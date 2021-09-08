Фортуна была не на стороне украинки

26-летняя одесситка в трех сетах уступила сопернице из Канады. Судьба путевки в полуфинал Открытого чемпионата США определилась в третьем сете на тай-брейке.

Стоящее Оставила свое сердце на корте, – Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open

Фернандес вышла вперед со счетом 1:4. Свитолина не собиралась так просто отдавать победу и сравняла до 4:4. Ключевым стал одиннадцатый розыгрыш, когда Элина проиграла свою подачу и снова позволила сопернице выйти вперед.

Теннисистка из Канады подала на матч и завершила четвертьфинал победой – 5:7 на тай-брейке.

19-летняя обидчица украинки в 1/2 финала встретится с Ариной Соболенко из Беларуси. Теннисистка в четвертьфинале победила чешку Барбору Крейчикову.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США Свитолина заработала 425 тысяч долларов. До турнира в США заработок Элины за этот сезон составил 764 тысячи долларов. Благодаря успешному выступлению на US Open он перевалил за миллион долларов.

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