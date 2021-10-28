Все разочарованы, – Зинченко о поражении МанСити от Вест Хэма

В 1/8 финала Кубка английской лиги Вест Хэм в серии пенальти обыграл Манчестер Сити. Александр Зинченко прокомментировал поражение команды.

"Это был не наш день"

Зинченко отметил, что команда возьмет все лучшее из этого матча, проанализирует все свои ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать.

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Это был не наш день, но мы создали много моментов взятия ворот. К сожалению, мы не забили. Но такое бывает, это футбол. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Все в команде – профессионалы, у нас по-прежнему остается много матчей и вызовов в этом сезоне,

– сказал Александр.

Для Зинченко это была первая игра с середины сентября. Он отметил, что получил чрезвычайное удовольствие снова вернуться на поле.

"Все в команде разочарованы, потому что никто не любит проигрывать. Мы всегда хотим побеждать, и все делаем для этого. Уже с сегодняшнего дня мы должны сфокусироваться на следующих наших матчах и отреагировать на это поражение. На матче была хорошая атмосфера. Спасибо всем нашим болельщикам, мы чувствовали их невероятную поддержку", – отметил игрок Манчестер Сити.