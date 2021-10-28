"Це був не наш день"

Зінченко наголосив, що команда візьме все найкраще з цього матчу, проаналізує всі свої помилки, аби у подальшому їх не допустити.

До теми Зінченко – найкращий гравець МанСіті у грі з Вест Хемом, Ярмоленко – один із найгірших

Це був не наш день, але ми створили багато моментів взяття воріт. На жаль, ми не забили. Але таке буває, це футбол. Нам потрібно зосередитись на наступному матчі. Всі в команді – професіонали, у нас, як і раніше, залишається багато матчів та викликів у цьому сезоні,

– сказав Олександр.

Для Зінченка це була перша гра з середини вересня. Він зазначив, що отримав надзвичайне задоволення знову повернутись на поле.

"Усі у команді розчаровані, адже ніхто не любить програвати. Ми завжди хочемо перемагати і все робимо для цього. Вже від сьогодні ми маємо сфокусуватися на наступних наших матчах та відреагувати на цю поразку. На матчі була гарна атмосфера. Дякуємо всім нашим уболівальникам, ми відчували їхню неймовірну підтримку", – зазначив гравець Манчестер Сіті.