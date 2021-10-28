"Это был не наш день"
Зинченко отметил, что команда возьмет все лучшее из этого матча, проанализирует все свои ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать.
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Это был не наш день, но мы создали много моментов взятия ворот. К сожалению, мы не забили. Но такое бывает, это футбол. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче. Все в команде – профессионалы, у нас по-прежнему остается много матчей и вызовов в этом сезоне,
– сказал Александр.
Для Зинченко это была первая игра с середины сентября. Он отметил, что получил чрезвычайное удовольствие снова вернуться на поле.
"Все в команде разочарованы, потому что никто не любит проигрывать. Мы всегда хотим побеждать, и все делаем для этого. Уже с сегодняшнего дня мы должны сфокусироваться на следующих наших матчах и отреагировать на это поражение. На матче была хорошая атмосфера. Спасибо всем нашим болельщикам, мы чувствовали их невероятную поддержку", – отметил игрок Манчестер Сити.
- В 1/8 финала Кубка Карабао Вест Хэм Андрея Ярмоленко на своем поле в серии пенальти победил Манчестер Сити Александра Зинченко.
- Зинченко имел прекрасную возможность стать героем матча. На 84-й минуте он решился на удар издалека, однако голкипер Вест Хэма Альфонс Ареоля парировал мяч.
- Игра перешла в серию пенальти, где Вест Хэм выбил Манчестер Сити – 5:3.