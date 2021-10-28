Зинченко мог стать героем матча

Андрей был заменен в середине второго тайма, а Александр отыграл весь поединок да еще и мог стать его героем.

Как это было Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги, Ярмоленко стал обидчиком клуба Зинченко: видео

На 84-й минуте он нанес классный удар издали, но голкипер Вест Хэма Альфонс Ареоля парировал.

Видео момента смотрите на 7:08

В конце концов, дело дошло до пенальти. Не исключено, что именно Зинченко должен был бить последним в Сити, в свое время ему доверяли удары в такой ответственный момент. Но из-за промаха Фодена все решилось досрочно – игроки Вест Хэма свои попытки выполнили безупречно.

К слову, Манчестер Сити проигрывает в Кубке лиги впервые с 2017-го года. С тех пор он никому не отдавал трофей.