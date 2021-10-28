Зинченко мог стать героем матча
Андрей был заменен в середине второго тайма, а Александр отыграл весь поединок да еще и мог стать его героем.
Как это было Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги, Ярмоленко стал обидчиком клуба Зинченко: видео
На 84-й минуте он нанес классный удар издали, но голкипер Вест Хэма Альфонс Ареоля парировал.
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В конце концов, дело дошло до пенальти. Не исключено, что именно Зинченко должен был бить последним в Сити, в свое время ему доверяли удары в такой ответственный момент. Но из-за промаха Фодена все решилось досрочно – игроки Вест Хэма свои попытки выполнили безупречно.