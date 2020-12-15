Бой Джошуа-Фьюри получил наибольшую огласку еще до его начала. Но чтобы таки провести поединок, нужно уговорить Александра Усика отложить обязательную защиту титула WBO, которым владеет Энтони.

Боксерское сообщество и поклонники данного вида спорта ждут самого жаркого поединка современности Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри. Для организации этого поединка ищут все возможные варианты того, как постараться уговорить украинского боксера Александра Усика, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO, сообщает BoxingScene.

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Новый вариант для Усика

Эдди Хирн, который является промоутером Джошуа и Усика, не хочет отступать от своего плана провести бой между двумя британцами. Прежде чем организовать этот бой, нужно уговорить Усика отложить обязательную защиту титула WBO, которым владеет Энтони.

Украинцу попытаются предложить компромисс. Вроде бы победитель боя будет обязан сразу после поединка сделать титул WBO вакантным. А Усик и его следующий соперник, которым может стать Джо Джойс, уже будут иметь договоренность о титульном бое, который должен состояться вскоре после поединка Джошуа – Фьюри.

Как сообщает журналист Sports Illustrated, щедрые отступные могут изменить решение боксера из Украины.