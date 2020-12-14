Глава "K2 Promotions" Александр Красюк заявил, когда поклонники бокса смогут увидеть жаркий поединок Александра Усика с Джошуа. Украинец сможет выйти на ринг против британца уже в следующем 2021 году.

Промоутер Александр Красюк заявил, что он серьезно настроен организовать бой уже в апреле или мае 2021-го года. Об этом сообщает SkySports.

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Ответ промоутера

"Мой план – устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года. У WBO есть влияние, чтобы заставить чемпиона провести обязательную защиту. Несмотря на то, что все хотят увидеть поединок Джошуа – Фьюри, я не думаю, что он состоится в ближайшее время", – сказал Красюк.

Он признался, что пока не обсуждал с украинцем бой Джошуа с Пулевым. Но признал, что британец выглядел на ринге более чем убедительно.

Бой Джошуа – Пулев закончился в 9 раунде. Джошуа отправил оппонента в нокдаун, а после возобновления боя нокаутировал его.

Энтони обязан провести следующий бой с украинцем. Усик – обязательный претендент на чемпионский пояс WBO.

Сам британец хочет выйти на ринг с Тайсоном Фьюри, поэтому его команда попросила Александра отсрочить бой. Усик дал положительный ответ. Но теперь украинец настаивает, что должен провести титульный бой. Если Джошуа откажется от поединка, то титул WBO может стать вакантным.

Между Красюком и Усиком конфликт

Усик раскритиковал работу Красюка перед боем с Дереком Чисора. Британец должен был боксировать в более жестких рукавицах, что не понравилось украинцу.

Боксер может покинуть "K2 Promotions". Украинец заявил, что хочет идти своим путем, а не развивать чужую компанию. Усик не исключает, что если К2 предложит ему лучшие условия, то он продолжит сотрудничество с ней.