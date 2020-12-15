Бій Джошуа – Ф'юрі набув найбільшого розголосу ще до його початку. Але, щоб таки провести поєдинок потрібно вмовити Олександра Усика відкласти обов'язковий захист титулу WBO, яким володіє Ентоні.

Боксерська спільнота та прихильники цього виду спорту чекають найспекотнішого двобою сучасності Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі. Для організації цього поєдинку шукають всі можливі варіанти того, як постаратись вмовити українського боксера Олександра Усика, який є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO, повідомляє BoxingScene.

Варто прочитати Усик проведе бій за титул WBO через два тижні після поєдинку Ф'юрі – Джошуа

Новий варіант для Усика

Едді Хірн, який є промоутер Джошуа та Усика, не хоче відступати від свого плану провести бій між двома британцями. Перш ніж організувати цей бій потрібно вмовити Усика відкласти обов'язковий захист титулу WBO, яким володіє Ентоні.

Українцю спробують запропонувати компроміс. Начебто переможець бою буде зобов'язаний відразу після поєдинку зробити титул WBO вакантним. А Усик і його наступний суперник, яким може стати Джо Джойс, вже матимуть домовленість про титульний бій, який повинен відбутися незабаром після поєдинку Джошуа – Ф'юрі.

Як повідомляє журналіст Sports Illustrated, щедрі відступні можуть змінити рішення боксера з України.