Украинский боксер супертяжелого дивизиона Александр Усик (18-0, 13 КО) свой следующий бой может провести за вакантный титул чемпиона WBO в хэвивейте.

Это может произойти через две недели после мегафайта между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1,21 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBО Джошуа (24-1, 22 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Такое предложение украинцу намерен сделать президент Matchroom Boxing Эдди Хирн, который является промоутером Усика и Джошуа.

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Впрочем, следующим оппонентом Усика может стать британец Джо Джойс (12-0, 11 КО) или экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Джозеф Паркер (27-2, 21 КО).

Бой Усик – Джошуа: что известно