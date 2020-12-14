Усик проведет бой за титул WBO через две недели после поединка Фьюри – Джошуа
Украинский боксер супертяжелого дивизиона Александр Усик (18-0, 13 КО) свой следующий бой может провести за вакантный титул чемпиона WBO в хэвивейте.
Это может произойти через две недели после мегафайта между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1,21 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBО Джошуа (24-1, 22 КО). Об этом сообщает BoxingScene.
Такое предложение украинцу намерен сделать президент Matchroom Boxing Эдди Хирн, который является промоутером Усика и Джошуа.
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Впрочем, следующим оппонентом Усика может стать британец Джо Джойс (12-0, 11 КО) или экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Джозеф Паркер (27-2, 21 КО).
Бой Усик – Джошуа: что известно
- Энтони обязан провести следующий бой с украинцем. Усик – обязательный претендент на чемпионский пояс WBO.
- Сам британец хочет выйти на ринг с Тайсоном Фьюри, поэтому его команда попросила Александра отсрочить бой. Усик дал положительный ответ. Но теперь украинец настаивает, что должен провести титульный бой. Если Джошуа откажется от поединка, то титул WBO может стать вакантным.
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