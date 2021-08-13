Федерер: Я уже давно не тренируюсь

Еще в начале 2020 года у Федерера возникли проблемы с коленом на Australian Open, из-за чего швейцарец не играл длительное время.

Смотрите также Свитолина и Федерер жестко поиздевались над Монфисом: видео

Возвращение Роджера состоялось в 2021 году, однако из-за проблем 40-летний швейцарец не определился, продолжит ли выступать.

Из-за колена я уже давно не тренируюсь. На этой неделе встречусь с врачами и командой, и мы определимся с дальнейшими планами. Сейчас все в немного подвешенном состоянии,

– заявил Роджер.

Вместе с тем Федерер сказал, что старается сохранять позитивный настрой.

"Но я спокойный человек, ко всему отношусь с юмором, ищу положительные моменты в каждой ситуации. Если сейчас все плохо, то я знаю, что станет лучше и что могло быть гораздо хуже.

В целом у меня все очень хорошо. В семье все здоровы. Мне недавно исполнилось 40, но я все еще играю. Кто бы мог подумать? Точно не я. Я нахожусь в гармонии с собой и уверен, что в будущем еще будет много прекрасных моментов", – резюмировал швейцарец.