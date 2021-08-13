Федерер: Я вже давно не тренуюся

Ще на початку 2020 року у Федерера виникли проблеми з коліном на Australian Open, через що швейцарець не грав тривалий час.

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Повернення Роджера відбулося у 2021 році, однак через проблеми 40-річний швейцарець не визначився, чи продовжить виступати.

Через коліно я вже давно не тренуюся. На цьому тижні зустрінуся з лікарями і командою, і ми визначимося з подальшими планами. Зараз все у трохи підвішеному стані,

– заявив Роджер.

Разом з тим, Федерер сказав, що намагається зберігати позитивний настрій.

"Але я спокійна людина, до всього ставлюся з гумором, шукаю позитивні моменти в кожній ситуації. Якщо зараз все погано, то я знаю, що стане краще і що могло бути набагато гірше.

У цілому у мене все дуже добре. У родині всі здорові. Мені недавно виповнилося 40, але я все ще граю. Хто б міг подумати? Точно не я. Я перебуваю в гармонії з собою і впевнений, що в майбутньому ще буде багато прекрасних моментів", – резюмував швейцарець.