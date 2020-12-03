Звездный нападающий Барселоны Лионель Месси может потерять футболку с 10 номером на спине. Клубы, в которых играл Диего Марадона, должны вывести из использования десятку в память об аргентинце.

В среду, 25 ноября, Диего Марадона неожиданно покинул этот мир из-за острого отека легких. Сын аргентинца Диего Синагра хочет, чтобы клубы, в которых играл его отец, больше не использовали футболки с десяткой на спине, сообщает Marca.

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Просьба сына Марадоны

Именно под этим номером играет аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси. Диего же выступал за каталонцев в период с 1982/84 годы.

"Это были очень эмоциональные дни. Жест Месси был особенным, очень приятным. Я был очень тронут. Это меня сильно задело, заставило плакать. Вывести из использования 10-й номер, под которым играл отец? Думаю, нужно сделать это в командах, где он играл, в том числе и в Барселоне. Но все это вторично. Я сосредоточен только на том, чтобы пройти через эту тяжелую битву", – сказал Марадона-младший.

Трогательный поступок Месси и наказание

В матче против Осасуны Лео поставил громкую точку в счете. Он обыграл нескольких соперников и мощно пробил мимо голкипера в верхнюю девятку – 4:0. Месси сразу побежал праздновать. Этот гол аргентинец посвятил своему земляку Диего Марадоне, который умер 25 ноября.

Лео снял футболку Барселоны под которой была ретро-футболка Ньюэллс Олд Бойз с десяткой на спине. Именно в этом клубе выступал Марадона ближе к завершению карьеры. Сам Месси был в структуре этого клуба тоже. После этого форвард поднял руки к небу и что-то проговорил.

После празднования нападающий увидел перед собой желтый свет. Не только желтая карточка ждала футболиста. Клуб оштрафовали на 350 евро, а Месси должен оплатить 600 евро. Лео вообще грозил штраф в размере до 3 тысяч евро. Каталонцы не согласны с таким решением, поэтому будут подавать апелляцию.

Добавим, что штраф и желтая карточка за снятие игровой футболки предусмотрены правилами Королевской испанской футбольной федерации.