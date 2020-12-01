Барселона будет оштрафована за жест нападающего Лионеля Месси в матче 11 тура испанской Примеры с Осасуной (4:0).

Клубу придется заплатить 3 тыячи евро за снятие футболки футболистом во время матча. Об этом сообщает испанское издание AS.

Барселона намерена обжаловать и добиться от дисциплинарного комитета Ла Лиги его отмены. В качестве аргумента клуб хочет преподнести эту ситуацию как "особую".

Что сделал Месси

Месси забил четвертый гол в ворота Осасуны, после чего снял футболку каталонского клуба, под которой была футболка Ньюэллс Олд Бойз – команды, за которую в свое время выступал Марадона и сам Лионель.

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За этот поступок арбитр матча показал Месси желтую карточку. Штраф и желтая карточка за снятие игровой футболки предусмотрены правилами Королевской испанской футбольной федерации.