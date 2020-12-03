Зірковий нападник Барселони Ліонель Мессі може втратити футболку з 10 номером на спині. Клуби в яких грав Дієго Марадона повинні вивести з обігу десятку у пам'ять про аргентинця.

У середу, 25 листопада, Дієго Марадона несподівано покинув цей світ через гострий набряк легень. Син аргентинця Дієго Сінагра хоче, щоб клуби у яких грав його батько більше не використовували футболки з десяткою на спині, повідомляє Marca.

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Прохання сина Марадони

Саме під цим номером грає аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі. Дієго ж виступав за каталонців у період з 1982/84 роки.

"Це були дуже емоційні дні. Жест Мессі був особливим, дуже приємним. Я був дуже зворушений. Це мене сильно зачепило, змусило плакати. Вивести з обігу 10-й номер, під яким грав батько? Думаю, потрібно зробити це в командах, де він грав, в тому числі і в Барселоні. Але все це вторинне. Я зосереджений тільки на тому, щоб пройти через цю важку битву", – сказав Марадона-молодший.

Зворушливий вчинок Мессі та покарання

У матчі проти Осасуни Лео поставив гучну крапку у рахунку. Він обіграв декількох суперників та потужно пробив повз голкіпера у верхню дев'ятку – 4:0. Мессі відразу побіг святкувати. Цей гол аргентинець присвятив своєму земляку Дієго Марадоні, який помер 25 листопада.

Лео зняв футболку Барселони під якою була ретро-футболка Ньюеллс Олд Бойз з десяткою на спині. Саме у цьому клубі виступав Марадона ближче до завершення кар'єри. Сам Мессі був у структурі цього клубу теж. Після цього форвард підійняв руки до неба та щось промовив.

Після святкування нападник побачив перед собою жовте світло. Не лише жовта картка чекала на футболіста. Клуб оштрафували на 350 євро, а Мессі повинен сплатити 600 євро. Лео й взагалі загрожував штраф у розмірі до 3 тисяч євро. Каталонці не згодні з таким рішенням, тому будуть подавати апеляцію.

Додамо, що штраф і жовта картка за зняття ігрової футболки передбачені правилами Королівської іспанської футбольної федерації.