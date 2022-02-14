Все в наших силах, – тренер сборной Украины о важных матчах отбора ЧМ-2023
Источник:"Футбол 1/2/3"
Женская сборная Украины по футболу начинает подготовку к матчам квалификации ЧМ. Тренер Льюис Кортес уверен в своей команде.
Кортес: Нам нужно побеждать
Во время подготовительных сборов в Турции "сине-желтые" примут участие в турнире Turkish Women's Cup. Подопечные Льюиса Кортеса проведут поединки против Венесуэлы, Узбекистана и Болгарии.
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Испанский наставник отметил, что его команда едет в Турцию только за победами. Бывший тренер Барселоны включил в расширенный список Украины 30 футболисток, чтобы проверить в поединках талантливую молодежь команды, ведь впереди сборную ждут сложные соперники.
Я вызвал расширенный состав из 30-ти футболисток. Хочу посмотреть, как в таких играх проявит себя молодежь, ведь нас ждут решающие матчи группового этапа отбора, где нам нужно побеждать. Уверен, что все в наших силах,
– сказал Льюис Кортес.
Календарь матчей Украины в отборе ЧМ-2023
- 08.04.2022. Украина — Шотландия
- 12.04.2022. Украина — Венгрия
- 02.09.2022. Фарерские острова — Украина
- 06.09.2022. Испания — Украина
Ситуация сборной Украины в квалификации
- Сборная Украины провела уже четыре поединка в отборе ЧМ-2023. В активе подопечных испанского тренера лишь одна победа, одна ничья и два поражения.
- "Сине-желтые" идут четвертыми, отставая от третьей Венгрии на два очка. До второй позиции, которую занимает Шотландия, отставание в шесть пунктов. Лидером группы "В" идет Испания.
- Под руководством Льюиса Кортеса сборная провела две встречи квалификации ЧМ-2023. В первом матче сборная обидно упустила победу над Шотландией (1:1), а уже в следующей игре уступила Венгрии (4:2).
- Впереди у украинок четыре поединка квалификации.