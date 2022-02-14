Кортес: Нам нужно побеждать

Во время подготовительных сборов в Турции "сине-желтые" примут участие в турнире Turkish Women's Cup. Подопечные Льюиса Кортеса проведут поединки против Венесуэлы, Узбекистана и Болгарии.

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Испанский наставник отметил, что его команда едет в Турцию только за победами. Бывший тренер Барселоны включил в расширенный список Украины 30 футболисток, чтобы проверить в поединках талантливую молодежь команды, ведь впереди сборную ждут сложные соперники.

Я вызвал расширенный состав из 30-ти футболисток. Хочу посмотреть, как в таких играх проявит себя молодежь, ведь нас ждут решающие матчи группового этапа отбора, где нам нужно побеждать. Уверен, что все в наших силах,

– сказал Льюис Кортес.

Календарь матчей Украины в отборе ЧМ-2023

08.04.2022. Украина — Шотландия

— Шотландия 12.04.2022. Украина — Венгрия

— Венгрия 02.09.2022. Фарерские острова — Украина

06.09.2022. Испания — Украина

Ситуация сборной Украины в квалификации