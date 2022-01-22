Новый шаг в карьере украинки
21-летняя футболистка больше не будет выступать за политехнический университет Вирджинии Virginia Tech Hokies. Николь Козлова переехала ближе к родной стране.
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Теперь украинка будет играть за Кеге, который после первой части сезона идет на первом месте в чемпионате Дании. Нападающая будет играть с 9-м номером на спине.
Что известно о Николь Козловой
- Нападающая выросла в Канаде, но всю жизнь выступала за сборную Украины.
- В футболке сине-желтой команды уже сыграла 10 матчей, в которых забила 3 гола.
- 18 сентября 2020-го дебютировала за национальную команду в матче против Черногории. 22 сентября того же года отметилась дебютным дублем в ворота сборной Греции.
- За океаном успела не только поиграть, но и помогала тренерам университета по делам по статистике и другим данным.