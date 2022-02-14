Кортес: Нам потрібно перемагати

Під час підготовчих зборів у Туреччині "синьо-жовті" візьмуть участь у турнірі Turkish Women`s Cup. Підопічні Луїса Кортеса проведуть поєдинки проти Венесуели, Узбекистану та Болгарії.

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Іспанський наставник зазначив, що його команда їде у Туреччину лише за перемогами. Колишній тренер Барселони включив у розширений список України 30 футболісток, щоб перевірити у поєдинках талановиту молодь команди, адже попереду на збірну чекають складні суперники.

Я викликав розширений склад з 30-ти футболісток. Хочу подивитися, як у таких іграх проявить себе молодь, адже на нас чекають вирішальні матчі групового етапу відбору, де нам потрібно перемагати. Впевнений, що все в наших силах,

– сказав Луїс Кортес.

Календар матчів України у відборі ЧС-2023

08.04.2022. Україна — Шотландія

— Шотландія 12.04.2022. Україна — Угорщина

— Угорщина 02.09.2022. Фарерські острови — Україна

06.09.2022. Іспанія — Україна

Ситуація збірної України у кваліфікації