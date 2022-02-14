Кортес: Нам потрібно перемагати
Під час підготовчих зборів у Туреччині "синьо-жовті" візьмуть участь у турнірі Turkish Women`s Cup. Підопічні Луїса Кортеса проведуть поєдинки проти Венесуели, Узбекистану та Болгарії.
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Іспанський наставник зазначив, що його команда їде у Туреччину лише за перемогами. Колишній тренер Барселони включив у розширений список України 30 футболісток, щоб перевірити у поєдинках талановиту молодь команди, адже попереду на збірну чекають складні суперники.
Я викликав розширений склад з 30-ти футболісток. Хочу подивитися, як у таких іграх проявить себе молодь, адже на нас чекають вирішальні матчі групового етапу відбору, де нам потрібно перемагати. Впевнений, що все в наших силах,
– сказав Луїс Кортес.
Календар матчів України у відборі ЧС-2023
- 08.04.2022. Україна — Шотландія
- 12.04.2022. Україна — Угорщина
- 02.09.2022. Фарерські острови — Україна
- 06.09.2022. Іспанія — Україна
Ситуація збірної України у кваліфікації
- Збірна України провела вже чотири поєдинки у відборі ЧС-2023. В активі підопічних іспанського тренера лише одна перемога, одна нічия та дві поразки.
- "Синьо-жовті" йдуть четвертими, відстаючи від третьої Угорщини на два очки. До другої позиції, яку посідає Шотландія. відставання у шість пунктів. Лідером Групи "В" йде Іспанія.
- Під керівництвом Луїса Кортеса збірна провела дві зустрічі кваліфікації ЧС-2023. У першому матчі збірна прикро втратила перемогу над Шотландією (1:1), а вже у наступній грі поступилась Угорщині (4:2).
- Попереду в українок чотири поєдинки кваліфікації.