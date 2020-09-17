Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец несколько лет назад пошутил, что Евгений Коноплянка перейдет в закарпатский клуб. Теперь же Кополовец считает, что переход Коноплянки в "Минай" может стать реальностью.

Кополовец поделился мнением о возможности перехода Коноплянки в "Минай" в интервью ютуб-каналу SportArena.

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Мы пришли к нему

Кополовец признался, что общался с Коноплянкой на тему перехода в "Минай". Спортивный директор "лисиц" считает, что трансфер 30-летнего футболиста "Шахтера" со временем стал более реальным.

"Что дальше, то ближе, сами видите. Мы с Евгением общались неоднократно на эту тему. Он уже сыграет с "Минаем", уже коснется "Миная" на футбольном поле, дай бог, будет играть. Если он не идет к нам, то мы идем к нему. Мы пришли к нему. Мы сыграем с ним и на выезде, и дома.

Больше будет возможностей и нам с ним поговорить, и болельщики ему зададут вопрос. Когда-то это была реально шутка, когда мы были во второй лиге. Представьте, что произошло. Я не говорю, что сейчас это реально, но это стало более реально. Все может быть", – сказал Кополовец.

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По словам Кополовца, благодаря выходу "Миная" в УПЛ трансферы статусных футболистов стали реальными.

Это теперь более реальные вещи. Может, Коноплянка не будет в "Минае", но он с ним хотя бы сыграет. Раньше это была шутка, теперь это серьезные вещи. Дай бог, чтобы он играл, он еще может из себя выжать 2-3 года на хорошем уровне. Он приедет, пусть ему болельщики этот вопрос зададут,

– сказал Кополовец.

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Что известно о Коноплянке

Футболист является воспитанником "Днепра", в котором выступал до 2015 года. Впоследствии Евгений перешел в испанскую "Севилью".

В 2017 году немецкий "Шальке" выкупил контракт Евгения за 12,5 миллиона евро. В сентябре 2019 года Коноплянка стал игроком "Шахтера" за 1,5 миллиона евро.

Его контракт с "Шахтером" действует до 30 июня 2022 года.