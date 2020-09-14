"Минай" заявил на сезон форму от adidas, но продолжает выступать в Nike
Новичок УПЛ "Минай" мог стать единственной командой УПЛ, которая будет выступать в форме от adidas. Но на свой дебютный поединок в элитном дивизионе игроки команды вышли в форме от Nike.
Для начала стоит отметить, что мало какая украинская команда имеет прямой контракт со спортивным производителем. За исключением "Шахтера" и "Динамо". Поэтому, как правило, клубы подписывают соглашения с посредником, у которого и закупают форму.
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В случае "Миная" таким посредником стала фирма 7DreamSport. И в новости о подписании соглашения на сайте "Миная" указали, что теперь команда будет выступать именно в форме от adidas. Представить ее обещали позже.
И от этого немецкого производителя была форма в новостях о представлении новичков команды.
Но уже в новости о титульном спонсоре на фото была форма Nike.
В таком же форме игроки вышли и на первый матч в УПЛ против "Александрии", где получили неожиданную победу.
- Отметим, что adidas не представлен среди команд УПЛ. Последним клубом, который выбирал этот бренд, была полтавская "Ворскла". Сейчас эта команда выступает в Nike.
- Эта компания представлена больше всего в УПЛ – "Шахтер", "Заря", "Александрия", "Десна", "Колос", "Мариуполь", "Днепр-1".
- В испанскую Joma одеваются "Олимпик" и "Ингулец".
- "Рух" играет в форме от Puma.
- "Динамо" же имеет подписанное соглашение с New Balance.
- "Львов" в этом сезоне перешел на Jako.