Спортивний директор "Минаю" Михайло Кополовець декілька років тому пожартував, що Євген Коноплянка перейде у закарпатський клуб. Тепер же Кополовець вважає, що перехід Коноплянки в "Минай" може стати реальністю.

Кополовець поділився думкою про можливість переходу Коноплянки у "Минай" в інтерв'ю ютуб-каналу SportArena.

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Ми прийшли до нього

Кополовець зізнався, що спілкувався з Коноплянкою на тему переходу в "Минай". Спортивний директор "лисиць" вважає, що трансфер 30-річного футболіста "Шахтаря" з часом став більш реальним.

"Що далі, то ближче, самі бачите. Ми з Євгеном спілкувалися неодноразово на цю тему. Він уже зіграє з "Минаєм", вже торкнеться "Минаю" на футбольному полі, дай боже, буде грати. Якщо він не йде до нас, то ми йдемо до нього. Ми прийшли до нього. Ми зіграємо з ним і на виїзді, і вдома.

Більше буде можливостей і нам з ним поговорити, і вболівальники йому поставлять питання. Колись це був реально жарт, коли ми були в другій лізі. Уявіть, що сталося. Я не кажу, що зараз це реально, але це стало більш реально. Все може бути", – сказав Кополовець.

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За словами Кополовця, завдяки виходу "Минаю" в УПЛ трансфери статусних футболістів стали реальними.

Це тепер більш реальні речі. Може, Коноплянка не буде в "Минаї", але він з ним хоча б зіграє. Раніше це був жарт, тепер це серйозні речі. Дай боже, щоб він грав, він ще може з себе вичавити 2-3 роки на хорошому рівні. Він приїде, нехай йому вболівальники це питання поставлять,

– сказав Кополовець.

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Що відомо про Коноплянку

Футболіст є вихованцем "Дніпра", в якому виступав до 2015 року. Згодом Євген перейшов в іспанську "Севілью".

У 2017 році німецький "Шальке" викупив контракт Євгена за 12,5 мільйона євро. У вересні 2019 року Коноплянка став гравцем "Шахтаря" за 1,5 мільйона євро.

Його контракт з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2022 року.