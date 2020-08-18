Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто приятно удивлен выступлениями Мика Шумахера, который является сыном легендарного гонщика Михаэля Шумахера. Бинотто не исключает, что в следующем сезоне болельщики смогут увидеть юного пилота уже в Формуле-1.

По словам руководителя, Мик проводит очень хороший сезон в Формуле-2, сообщает Bild.

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Прорыв Шумахера

Его главной задачей было достичь такого хорошего результата, что он и сделал. Скоро обе стороны сядут за стол, чтобы обсудить его будущую карьеру.

Бинотто подчеркнул, что с большой вероятностью Мик Шумахер может провести следующий сезон уже в элитной Формуле-1, но пока не в Ferrari. Скорее всего Шумахер-младший будет работать с меньшей командой в Формуле-1, где он сможет дальше учиться и расти в профессиональном плане.

В последней гонке, которая проходила в эти выходные, 15 – 16 августа, Мик Шумахер занял третье место в гран-при Испании. Мик может похвастаться в Формуле-2 одной победой, а в общем зачете Шумахер-младший располагается на 5 строчке, в его активе 79 очков после 6 этапов.