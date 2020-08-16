Формула-1: Хэмилтон легко выиграл гран-при Испании, Ферстаппен финишировал вторым
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон 16 августа стал победителем гран-при Испании сезона-2020. Хэмилтон выиграл 4-ю гонку в сезоне.
Хэмилтон удачно стартовал и благодаря удачной тактике никому не отдал победу, пишет 24 канал. Вторым в Испании финишировал Макс Ферстаппен, а третьим – Валттери Боттас.
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Ход гонки
Старт гран-при Испании запомнился неудачей Валттери Боттаса, который со второй строчки опустился на 4-ю. Финна опередили Ферстаппен и Стролл. Если Лэнса финну удалось обогнать, то Ферстаппен ушел в отрыв.
Первое место уверенно сохранил Хэмилтон. После серии пит-стопов ситуация на трассе кардинально не изменились. Из-за позднего заезда в боксы несколько позиций потерял Шарль Леклер.
В то же время на 34-м круге на горизонте появились дождевые облака, что могло свидетельствовать о приближении дождя. Синоптики давали только 20%, что гонка будет мокрой.
На 37 круге настоящая беда произошла у Ferrari. В 15 повороте развернуло Леклера и его двигатель как будто заглох во время выхода из 14-го поворота. Леклера попросили заехать в боксы, после чего он сошел с гонки.
До 48 круга на трассе среди гонщиков, которые не заезжали в боксы дважды, остались только Хэмилтон, Боттас и Феттель. Вероятно, они ждали обещанного дождя.
На следующем круге Боттас заехал в боксы и пропустил Ферстаппена, который увеличил свой отрыв до 7 секунд. На 50-м круге в боксах наконец побывал и Хэмилтон и сохранил лидерство.
Феттель после общения с боксами решил остаться на трассе и ехать на старой резине до конца гонки.
Добавили перца в гонку судьи, решившие оштрафовать Серихо Переса на 5 секунд. Мексиканец был наказан за игнорирование синих флагов. Аналогичный штраф получил Квят.
На 57-в круге Стролл благодаря DRS легко прошел Феттеля и мог начать атаковать, чтобы сократить отставание от оштрафованого партнера по Point Racing Переса.
Еще через несколько кругов Феттеля прошел Сайнс. Албон немца обойти не смог.
Результаты гонки
- Хэмилтон
- Ферстаппен
- Боттас
- Стролл
- Перес
- Сайнс
- Феттель
- Албон
- Лозунги
- Норрис