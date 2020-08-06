Новий стратегічний директор львівських "Карпат" Сергій Болотніков заспокоїв відданих вболівальників щодо майбутньої долі клубу. Він запевнив, що все йде за їх планом, тому не потрібно хвилюватись.

Про це журналіст написав у своєму Facebook. Після ребрендингу "Карпат" соцмережі зірвались шквалом обурення у сторону керівництва "левів". Вони хочуть пояснень від власників клубу щодо їх дій.

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Заява Болотнікова

За словами Болотнікова, все йде за планом. Він вибачився через те, що вболівальникам подається не так багато інформації, як би хотілось. Не все можна виносити на широку публіку, тому що це могло б зашкодити клубу.

Він звернувся до вболівальників із проханням набратись терпінням, тому що скоро все стане на свої місця.

Сергію, як і співвласникам клубу також не подобається новий герб, але так потрібно було зробити.

Жахливість нової емблеми – абсолютно свідоме рішення, вона нам теж не подобається. Цей логотип не матиме нічого спільного з майбутнім оновлених Карпат,

– написав стратегічний директор.

Старий герб клуб передав ГО "Ультрас Карпат". "Карпати" для нового логотипу використали вже готовий шаблон. Він є у відкритому доступі на сайті Pngtree.

Додамо, що Сергій Болотніков зовсім нещодавно прийшов у клуб на керівну посаду. Раніше журналіст працював у проєкті "ТаТотаке".