Жозе Моуриньо выиграл все пять еврофиналов УЕФА: как "Особенный" покорял Европу – видео

Португальский наставник имеет победную магию в решающих матчах на международной арене. Вспоминаем все триумфы наставника в финалах.

В среду, 31 мая, в Будапеште пройдет финал Лиги Европы-2023. В борьбе за второй по значимости еврокубок сойдутся итальянская Рома и испанская Севилья.

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Для наставника римлян Жозе Моуриньо это уже будет шестой финал в еврокубках. При этом португалец на деле доказывает свое прозвище "Особенный", ведь все пять прошлых он выиграл. 24 канал вспоминает, как это было.

КУБОК УЕФА-2003. Порту – Селтик 3:2

Первый топовый успех подчинился Жозе из Порту. В финале Кубка УЕФА-2003 "драконы" встретились с Селтиком и смогли его преодолеть в напряженном и результативном финале – 3:2.

Основное время завершилось ничьей. На дубль Хенрика Ларссона Порту ответил голами Дерлея и Аленичева. В экстратайме же победный мяч забил тот же Дерлей.

Видеообзор матча Порту – Селтик:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2004. Порту – Монако 3:0

Уже через год Моуриньо вышел на новый уровень и произвел сенсацию в Лиге чемпионов. Порту дошел до финала, оставив позади Марсель, Партизан, Манчестер Юнайтед, Лион и Депортиво.

Путь легче, чем у соперника по финалу Монако, преодолевшего ПСВ, Реал и Челси. Тем не менее, в решающем матче Порту не оставил монегаскам ни шанса – 3:0 с голами Карлоса Альберто, Деку и Аленичева.

Видеообзор матча Порту – Монако:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2010. Интер – Бавария 2:0

Через шесть лет после успешной карьеры в Челси Моуриньо совершил прорыв с Интером. На второй сезон в клубе Жозе завоевал требл, а в Лиге чемпионов прошел в том числе Динамо, а также Челси и Барселону.

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В финале Интер преодолел Баварию Луи ван Гаала и будущего предателя Украины Анатолия Тимощука. Матч завершился со счетом 260 благодаря дублю Диего Милито. Этот трофей стал вторым Кубком чемпионов по карьере Моуриньо.

Видеообзор матча Интер – Бавария:

ЛИГА ЕВРОПЫ-2017. Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0

Карьеру Жозе на "Олд Траффорд" трудно назвать успешной, но еврокубок манкунианцам он все же принес. В 2017 году Манчестеру не было равных в Лиге Европы. Среди жертв МЮ была луганская Заря, а также непростые Фенербахче, Фейенорд, Сент-Этьен и Сельта.

В финале "красные дьяволы" спокойно разобрались с талантливым Аяксом, который через несколько лет разъедется по топ-клубам Европы. Подопечные Моуриньо выиграли со счетом 2:0, а один из голов забил эксфутболист Шахтера Генрих Мхитарян.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Аякс:

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022. Рома – Фейенорд 1:0

В свой первый сезон в Роме Моуриньо пришлось познакомиться с новым турниром от УЕФА – Лигой конференций. "Волки" быстро почувствовали себя грандом на этом уровне. В группе итальянцы прошли Зорю и Буде-Глимт, хотя последним в Норвегии умудрились проиграть 1:6.

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Тем не менее, в плей-офф Рома взяла у норвежцев реванш, а также прошла Витесс и Лестер. В решающей игре судьба подарила Жозе непростой Фейеноорд, недавно разложивший на молекулы Шахтер (1:7).

Несмотря на небольшое игровое преимущество голландцев, Рома забила в первом тайме усилиями Дзаньоло и, наконец, удержала минимальное преимущество.

Видеообзор матча Рома – Фейеноорд:

И вот теперь Моуриньо дошел до шестого еврофинала в карьере. Удастся ли сохранить непобедимую магию? Покажет матч в Будапеште.

Стоит знать. Матч Рома – Севилья состоится 31 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на онлайн-платформе Megogo, а также Volia TV.