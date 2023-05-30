У середу, 31 травня, в Будапешті відбудеться фінал Ліги Європи-2023. У боротьбі за другий за значущістю єврокубок зійдуться італійська Рома та іспанська Севілья.

До теми Севілья та Рома зіграють у фіналі Ліги Європи: які унікальні досягнення можуть їм підкоритися

Для наставника римлян Жозе Моуріньо це вже буде аж шостий фінал в єврокубках. При цьому португалець на справі доводить своє прізвисько "Особливий", адже всі п'ять минулих він виграв. 24 канал згадує, як це було.

КУБОК УЄФА-2003. Порту – Селтік 3:2

Перший топовий успіх підкорився Жозе із Порту. У фіналі Кубка УЄФА-2003 "дракони" зустрілись із Селтіком і змогли його подолати у напруженому та результативному фіналі – 3:2.

Основний час завершився нічиєю. На дубль Хенріка Ларссона Порту відповів голами Дерлея та Алєнічева. У екстратаймі ж переможний м'яч забив той таки Дерлей.

Відеоогляд матчу Порту – Селтік:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2004. Порту – Монако 3:0

Вже за рік Моуріньо вийшов на новий рівень та створив сенсацію у Лізі чемпіонів. Порту дійшов до фіналу, залишивши позаду Марсель, Партизан, Манчестер Юнайтед, Ліон та Депортиво.

Шлях легший, ніж у суперника по фіналу Монако, який подолав ПСВ, Реал та Челсі. Тим не менше, у вирішальному матчі Порту не залишив монегаскам ані шансу – 3:0 з голами Карлоса Альберто, Деку та Алєнічева.

Відеоогляд матчу Порту – Монако:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2010. Інтер – Баварія 2:0

За шість років після успішної кар'єри в Челсі Моуріньо зробив прорив із Інтером. На другий сезон в клубі Жозе здобув требл, а в Лізі чемпіонів пройшов в тому числі Динамо, а також Челсі та Барселону.

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У фіналі ж Інтер подолав Баварію Луї ван Гаала та майбутнього зрадника України Анатолія Тимощука. Матч завершився з рахунком 260 завдяки дублю Дієго Міліто. Цей трофей став другим Кубком чемпіонів у кар'єрі Моуріньо.

Відеоогляд матчу Інтер – Баварія:

ЛІГА ЄВРОПИ-2017. Манчестер Юнайтед – Аякс 2:0

Кар'єру Жозе на "Олд Траффорд" важко назвати успішною, але єврокубок манкуніанцям він все ж приніс. У 2017-му Манчестеру не було рівних у Лізі Європи. Серед жертв МЮ була луганська Зоря, а також непрості Фенербахче, Феєнорд, Сент-Етьєнн та Сельта.

У фіналі "червоні дияволи" спокійно розібрались із талановитим Аяксом, який за кілька років роз'їдеться по топ-клубах Європи. Підопічні Моуріньо виграли із рахунком 2:0, а один із голів забив ексфутболіст Шахтаря Генріх Мхітарян.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Аякс:

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022. Рома – Феєнорд 1:0

У свій перший сезон в Ромі Моуріньо довелось знайомитись із новим турніром від УЄФА – Лігою конференцій. "Вовки" швидко відчули себе грандом на цьому рівні. У групі італійці пройшли Зорю та Буде-Глімт, хоча останнім у Норвегії примудрились програти 1:6.

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Тим не менше, у плей-офф Рома взяла у норвежців реванш, а також пройшла Вітесс та Лестер. У вирішальній грі доля подарувала Жозе непростий Феєнорд, який не так давно розклав на молекули Шахтар (1:7).

Попри невеличку ігрову перевагу голандців, Рома забила у першому таймі зусиллями Дзаньоло і зрештою втримала мінімальну перевагу.

ВІдеоогляд матчу Рома – Феєнорд:

І ось тепер Моуріньо дійшов до шостого єврофіналу в кар'єрі. Чи вийде зберегти непереможну магію? Покаже матч у Будапешті.

Варто знати. Матч Рома – Севілья відбудеться 31 травня. Початок – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на онлайн-платформі Megogo, а також на Volia TV.