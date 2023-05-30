В среду, 31 мая, в Будапеште пройдет финал Лиги Европы-2023. В битве за второй по рангу еврокубок сойдутся испанская Севилья и итальянская Рома.

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Матч в прямом эфире будет показан на онлайн-платформе Megogo. Ресурс объявил о комментаторах, которые будут работать на поединке. Ими стали Виталий Кравченко и Вадим Шевякин.

На ресурсе будет доступна и параллельная дорожка с другими комментаторами. Альтернативными комментаторами будут два известных украинских комика – Василий Байдак и Константин Трембовецкий.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Во время эфира будет проходить благотворительный сбор на автомобиль и дрон для Вооруженных сил Украины. Цель транслятора – собрать 600 тысяч гривен.

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Отметим, что по пути в финал Севилья оставила за бортом ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Ювентус. Рома прошла Зальцбург, Сосьедад, Фейенорд и Байер.

Победитель финала получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов. Для Жозе Моуриньо и его команды этот трофей может стать вторым еврокубком. В прошлом сезоне римляне стали победителем Лиги конференций.